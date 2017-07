Fußball : Erfolgreicher Test für St. Pauli: 2:1 gegen Werder Bremen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

St. Pauli agierte von der ersten Minute an sehr angriffslustig und ging völlig verdient in Führung. Nach einem langen Pass von Christopher Buchtmann landete der Ball bei Neuzugang Sami Allagui, der wiederum den Ball in den Lauf von Bouhaddouz spielte. Der Marokkaner traf daraufhin unhaltbar zum 1:0. Die Gäste aus Bremen konnten sich in der ersten Halbzeit kaum Chancen erspielen.

Erst in der zweiten Halbzeit gelang dem Ex-Paulianer Bartels nach einem Pass von Theodor Gebre Selassie der Ausgleich. Bouhaddouz brachte St. Pauli allerdings wieder in Führung, als er nach einem Durcheinander im Strafraum zum 2:1 traf. Am Freitag bestreitet der FC St. Pauli das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga auswärts beim VfL Bochum.

Spielplan FC St. Pauli

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 17:22 Uhr