Strafvollzug : Entflohener Häftling: Keine Ermittlungen gegen Unterstützer

Gegen die Angehörigen, die einem geflüchteten Strafgefangenen aus Lübeck Unterschlupf gewährt haben, wird nicht ermittelt. Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte am Donnerstag, es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei war der Gefangene Mittwochabend in der Wohnung eines Verwandten in Hamburger Stadtteil Rahlstedt festgenommen worden. Einen Tag zuvor war der 65-Jährige bei einem Verwandtenbesuch in Hamburg seinen Bewachern entkommen.