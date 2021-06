Golf : Engländer Armitage gewinnt Golf-Turnier bei Hamburg

Der englische Golfprofi Marcus Armitage hat mit einer beeindruckenden Aufholjagd das Turnier vor den Toren Hamburgs gewonnen und damit seinen ersten Sieg auf der European Tour gefeiert.

Winsen (Luhe) | Der 33-Jährige spielte am Montag auf dem schwierigen Golfplatz in Winsen an der Luhe eine starke 65er-Runde und setzte sich mit insgesamt 208 Schlägen vor einem Quartett durch. Der Belgier Thomas Detry, Edoardo Molinari aus Italien, der Niederländer Darius van Driel und Matthew Southgate aus England benötigten jeweils zwei Schläge mehr als Armitage...

