Energie : Energieminister Habeck eröffnet Windbranchentag

Rund 500 Vertreter der Windenergiebranche treffen sich heute in Husum mit Landespolitikern und Bürgermeistern, um über Windenergie zu diskutieren. Energieminister Robert Habeck (Grüne) wird die Gäste des Windbranchentags am Vormittag begrüßen. Von besonderem Interesse dürfte auf dem Windbranchentag für viele Teilnehmer die Diskussionsrunde mit Vertretern der Landesregierung darüber sein, wann die neuen Regionalpläne in Schleswig-Holstein in Kraft treten werden. Die Spitzen von CDU, Grünen und FDP hatten sich Ende März auf Eckpunkte der künftigen Windenergieplanung verständigt, die unter anderem bei Umweltschützern und der SPD auf Kritik stießen.

von dpa

18. April 2018, 01:40 Uhr

Auch die Frage, welche Ziele die Landesregierung mit der Einführung eines neuen Berechnungsverfahrens zur Messung von Schallimmissionen von Windenergieanlagen verfolgt, steht auf der Agenda. Im Fokus stehen dabei die gravierenden Auswirkungen, die das neue Prognosemodell auf die Bauleitplanung von Gemeinden und auf die Genehmigung neuer Windenergieanlagen besitzt.

In Vorträgen und im Ausstellerbereich zeigen Gemeinden, Städte und Windenergieunternehmen zudem, wie sie gemeinsam das Energiesystem in Schleswig-Holstein Schritt für Schritt wirtschaftlich und nachhaltig erneuern wollen.