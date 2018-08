Tourismus : Endspurt beim «neuen» Büsumer Veranstaltungszentrum

Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten des Büsumer Gäste- und Veranstaltungszentrums gehen in den Endspurt. Sieben Wochen vor der Neueröffnung der multifunktionalen Freizeiteinrichtung übergab Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwochabend der Gemeinde einen Förderbescheid über 6,4 Millionen Euro. Die Gesamtinvestitionen für das neue «Watt`n Hus» belaufen sich auf knapp 8,4 Millionen Euro. Es soll am 20. Oktober eröffnet werden.

von dpa

29. August 2018, 20:23 Uhr

Das neue Gebäude sei ein wichtiger Schritt zur Saisonverlängerung, sagte Buchholz. Es beherbergt neben der Tourist-Info unter anderem Lesesäle, ein Trauzimmer mit Meerblick, einen Saal mit Bühne, ein Kino sowie Büro- und Konferenzräume. Das neue Angebot soll helfen, Büsum zu einem attraktiven ganzjährigen Urlaubsziel zu machen, ergänzte Tourismuschef Olaf Raffel.