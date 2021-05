Kommunen : Ende der Corona-Notbremse im Kreis Herzogtum Lauenburg

Für die Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg gelten keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr. Auch in den Kreisen Pinneberg und Stormarn könnte die Corona-Notbremse bald außer Kraft treten.

Ratzeburg | Seit Sonntag gilt die Corona-Notbremse in Schleswig-Holstein nur noch in den Kreisen Pinneberg und Stormarn. Für die Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg gelten keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr. Denn nach Angaben des Kreises lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag den fünften Werktag in Folge u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.