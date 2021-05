Gesellschaft : Emma und Finn sind die beliebtesten Babynamen 2020

Emma und Finn sind im vergangenen Jahr die häufigsten Erstnamen für Neugeborene in Schleswig-Holstein gewesen.

Wiesbaden | Bei den Mädchen folgten Ida und Hanna auf den Plätzen zwei und drei, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt gab. Bei den Jungen landete Elias auf Platz zwei und Paul auf dem dritten Rang. Bundesweit waren für Mädchen Emilia, Hanna(h) und Emma am beliebtesten, für Jungen Noah, Leon und Paul. Die GfdS beruft s...

