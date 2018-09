Ausstellungen : «Emil Nolde und das Meer» im Museum Kunst der Westküste

von dpa

07. September 2018, 13:09 Uhr

Mehr als 75 Meeresbilder von Emil Nolde werden von Sonntag an bis zum 6. Januar im Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr gezeigt. Der bedeutende Expressionist habe sich intensiv und über Jahrzehnte hinweg mit dem Meer auseinandergesetzt, sagte die Direktorin des Museums, Ulrike Wolff-Thomsen am Freitag. Trotz der Bedeutung dieses Motivs in Noldes Werk habe es aber überraschenderweise bislang keine museale Ausstellung zu diesem spannenden Thema gegeben. Die nun in Alkersum ausgestellten Werke sind Leihgaben der Nolde Stiftung in Seebüll. Gezeigt wird mit 25 Gemälden und mehr als 50 Aquarellen das breite Spektrum der Meeresbilder aus fünf Jahrzehnten Schaffen. Darunter sind auch zwei Werke, die noch nie ausgestellt worden sind.