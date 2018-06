Gesellschaft : Elke Büdenbender überreicht Preise für Kinderschutz

von dpa

15. Juni 2018, 03:19 Uhr

Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wird am heutigen Freitag in Hamburg die diesjährigen HanseMerkur-Preise für Kinderschutz überreichen. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr an vier Preisträger aus Hamburg, Köln und Magdeburg vergeben, wie die Veranstalter mitteilten. Unter dem Motto «Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft» vergibt die Versicherung seit 1981 den Sozialpreis. Damit werden Personen, Gruppen, Vereine und Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um das Wohl von kranken, behinderten oder sozial benachteiligten Kindern bemühen.