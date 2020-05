Immobilien : Elf Meter hohe Musterfassade des Elbtowers aufgestellt

Fünf Jahre vor der geplanten Fertigstellung des Elbtowers in der Hamburger Hafencity ist eine Musterfassade des künftig höchsten Gebäudes der Stadt aufgebaut worden. «Wir haben einen 1:1-Fassadenprototyp errichtet - 11 Meter hoch, 13,5 Meter breit», sagte Torben Vogelgesang, Niederlassungsleiter der Signa in Hamburg, am Mittwoch. «Wir wollen zeigen: Da kommt was.» Die Musterfassade sei jetzt schon sehr beeindruckend. Geplant sei, die Musterfassade Anfang 2021 noch einmal um ein Stockwerk zu erhöhen.

Avatar_shz von dpa

21. Mai 2020, 12:12 Uhr

Der Baubeginn für das 245 Meter Hochhaus ist 2021 geplant, es soll 2025 fertig sein. Es wird den Angaben zufolge mit seinen 61 Stockwerken das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. Die Investmentgesellschaft Signa hatte das Grundstück bei den Elbbrücken von der Stadt erworben.