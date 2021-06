Gesundheit : Elf Corona-Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Sonntag von 10,0 auf 9,3 gesunken.

Hamburg | Die Behörde meldete elf neue Fälle. Am Samstag waren es noch 35 neue Fälle, am Sonntag vor einer Woche 24. Die Inzidenz lag damals bei 12,4. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen liegt bei 1590. Das ist ein Toter mehr als noch am Samstag gemeldet. Insgesamt haben sich laut Gesundheits...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.