Tiere : Elefantendame Yashoda feiert 40. Geburtstag

14. Oktober 2019, 01:47 Uhr

Die Elefantendame Yashoda aus dem Tierpark Hagenbeck wird am heutigen Montag 40 Jahre alt. Zum runden Elefantengeburtstag gibt es in der Freilaufhalle des Tierparks eine tiergerechte «Geburtstagstorte» - ein Geburtstagsfrühstück für die ganze Herde. «Yashoda ist eine Elefantin mit einer besonderen Biografie», teilte der Tierpark mit. Die Elefantendame hatte bei der ersten Herden-Geburt der deutschen Zoogeschichte im Jahr 2003 eine Tochter bekommen. Mittlerweile ist sie Großmutter. Allerdings verstarben ihre Enkelin und eines ihrer fünf Kinder an Elefanten-Herpes. Elefanten können nach Angaben des Tierparks bis zu 70 Jahre alt werden.