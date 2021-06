Fußball : Elefanten-Orakel: Sieg für Deutschland gegen Portugal

Deutschlands EM-Traum ist noch nicht vorbei - zumindest wenn man dem Orakel im Hamburger Tierpark Hagenbeck glaubt.

Hamburg | Die Elefantendame „Yashoda“ tippte am Freitag auf einen Sieg der deutschen Elf am Samstag gegen Portugal. Die Leitkuh des Hamburger Tierparks Hagenbeck orakelte den Sieger, indem sie am Freitag die deutsche Fahne aus einem Weidenkorb zog. Als Belohnung gab es eine Ananas. Der Tierpark vertraut in Sachen Fußball-Kompetenz auf seine Elefantendame. „Y...

