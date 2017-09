Prozesse : Elbvertiefung beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht

Die Elbvertiefung kommt wieder vor dem Bundesverwaltungsgericht auf den Prüfstand. Das Leipziger Gericht hat dafür am 16. November und am 13. Dezember Verhandlungstermine angesetzt. Mehrere Privatpersonen und Jagdverbände sowie die Städte Otterndorf und Cuxhaven hatten geklagt. Konkret soll es in den beiden erstinstanzlichen Verfahren um den Planfeststellungsbeschluss der Wasserstaßen- und Schifffahrtsdirektion (WSD Nord) und der Stadt Hamburg vom April 2012 gehen. Dieser sieht vor, Unter- und Außenelbe so weit zu vertiefen, dass 14,5 Meter tiefgehende Containerschiffe dort fahren können.