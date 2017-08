Forschung : Elbphilharmonie sendet Lasergruß an das European XFEL

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Der XFEL - die Abkürzung steht für X-Ray Free-Electron Laser, also Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Laser - ist eine Art «Super-Kamera», die Einblicke in kleinste Teilchen des Nanokosmos gewähren soll. Dafür werden Elektronen in einem unterirdischen Tunnel beschleunigt, der auf dem Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (Desy) in Bahrenfeld beginnt. Die dabei erzeugten Röntgenblitze sollen in einer 3,4 Kilometer entfernten Experimentierhalle in Schenefeld (Kreis Pinneberg) auf Proben treffen und mit bis 27 000 Blitze pro Sekunde Details von Viren, Zellen oder Molekülen sichtbar machen.

XFEL

Pressemitteilung der Wissenschaftsbehörde

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 09:12 Uhr