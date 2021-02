Schifffahrt : Elbfähre verbindet ab Montag Cuxhaven und Brunsbüttel

Am Montag soll es losgehen: Die neue Elbfähre „Greenferry I“ startet ihren Fährbetrieb zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Cuxhaven in Niedersachsen.

Brunsbüttel | Am Montag soll es losgehen: Die neue Elbfähre „Greenferry I“ startet ihren Fährbetrieb zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Cuxhaven in Niedersachsen. Die Innenausbauten seien rechtzeitig fertig geworden, sagte ein Sprecher des Betreibers Elbf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.