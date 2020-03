Schifffahrt : Elbfähre «Amt Neuhaus» fällt wegen Reparaturen aus

Avatar_shz von dpa

27. März 2020, 13:21 Uhr

Die Elbfähre «Amt Neuhaus» zwischen Bleckede und Neu Bleckede stellt den Betrieb in der kommenden Woche vorübergehend ein. Grund seien dringende Reparaturarbeiten, teilte ein Sprecher des Landkreises Lüneburg am Freitag mit. Das Schiff werde ab Montag (30. März) voraussichtlich für zwei Wochen in der Werft in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sein. «Läuft alles glatt, nimmt die Fähre ihren Betrieb eventuell früher wieder auf», sagte der Sprecher. Fähre «Tanja» zwischen Darchau und Neu Darchau sei weiter im Einsatz und könne bei Bedarf als Ersatz für die «Amt Neuhaus» genutzt werden.