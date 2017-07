Freizeit : Eissorten im Wettbewerb: Festival auf St. Pauli

Eisliebhaber können sich durch diverse Sorten probieren, Eishersteller treten zum Wettbewerb an: Auf einem Eis-Festival in Hamburg haben Besucher bis Sonntag die Möglichkeit, über die beste Sorte abzustimmen und an Seminaren sowie Workshops teilzunehmen, wie die Veranstalter des am Freitag eröffneten Gelato-Festivals mitteilten. Sieben Hersteller konkurrieren in einem Wettbewerb und haben dafür jeweils eine Eissorte kreiert. Über den Sieger stimmen Besucher und eine Fachjury ab.