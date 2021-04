Regierung : Einzelhandel in Schleswig-Holstein weiter offen

Die Geschäfte bleiben in den meisten Regionen Schleswig-Holsteins in der kommenden Woche weiter geöffnet.

Kiel | In den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Plön und der Stadt Flensburg dürfen die Mitarbeiter im Einzelhandel für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche einen Kunden je zehn Quadratmeter bedienen, wie die Landesregierung am Mittwoch beschloss. In größeren Läden ist die Kundenzahl auf eine Person je 20 Quadratmeter begrenzt. Die Außengastr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.