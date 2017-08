Fußball : Eintracht Braunschweigs Pokal-Phobie vor Aufsteigern

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat im DFB-Pokal seine Mühen mit den Aufsteigern. In den jüngsten fünf Spieljahren scheiterten die Niedersachsen bereits zum dritten Mal in der ersten Runde an Zweitliga-Aufsteigern. Im diesjährigen Wettbewerb wurden sie von Liga-Neuling Holstein Kiel mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. In der Vorsaison zog die Eintracht bei den Würzburger Kickers mit 0:1 den Kürzeren. In der Saison 2013/14 stoppte die gerade aufgestiegene Arminia aus Bielefeld die Braunschweiger mit 2:1.