Verkehr : Einschränkungen für Bahnverkehr Hamburg-Hannover bis August

Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover müssen sich wegen Gleisarbeiten bis Ende August auf Einschränkungen und längere Fahrzeiten einrichten. Von Freitag 06. Juli bis Sonntag 26. August nehmen die ICE-Züge Hamburg-Frankfurt-Basel/Stuttgart eine Umleitung, was 20 Minuten mehr Fahrzeit und einen Ausfall der Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle bedeutet, wie die Bahn mitteilte. Die ICE-Linie Hamburg-München verkehrt zwar auf der gewohnten Strecke, legt aber zusätzliche Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle ein und ist bis zu 35 Minuten länger unterwegs. Die meisten der IC-Züge Karlsruhe-Stralsund entfallen zwischen Hamburg und Hannover, manche fahren zu anderen Zeiten. Im elektronischen Fahrplan sind die Veränderungen bereits eingearbeitet.

von dpa

04. Juli 2018, 12:46 Uhr

Auf verschiedenen Abschnitten der Strecke erneuert die Bahn rund 17 Kilometer Gleise sowie drei Weichen und arbeitet an Oberleitungen und Lärmschutzanlagen. In die Arbeiten werden rund sechs Millionen Euro investiert.