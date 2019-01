Brände : Einfamilienhaus brennt aus: Bewohner nicht verletzt

von dpa

27. Januar 2019, 12:11 Uhr

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lütjenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind rund 100 000 Euro Schaden entstanden. Die Flammen hatten sich am Samstag von der überdachten Terrasse über den Dachstuhl ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, die beiden Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Polizei vermutet, dass heiße Asche, die in eine Mülltonne geworfen wurde, den Brand ausgelöst hat. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.