Kriminalität : Einbruchserie in Golfclubs: 800 Schläger sichergestellt

Die Polizei hat eine Serie von Einbrüchen in Golfsclubs in Schleswig-Holstein und Niedersachsen aufgeklärt und dabei mehr als 800 Golfschläger sichergestellt.

Hamburg | Ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Hamburg seien als mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Beide Männer befänden sich aber wieder auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorgelegen hätten, sagte er. Die beiden Männer sollen seit Dezember 2020 in insgesamt neun Fällen in Golfclubs eingebrochen sein ...

