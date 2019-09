Kriminalität : Einbruch bei Juwelier: Schmuck für 200 000 Euro weg

Avatar_shz von dpa

17. September 2019, 16:44 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Flensburger Juweliergeschäft haben die Täter Schmuck im Wert von mehr als 200 000 Euro erbeutet. Außerdem sei Geld gestohlen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit, ohne die Summe zu nennen. Der Einbruch erfolgte in der Nacht zum Sonntag. Die Täter hebelten die Verglasung des Schaufensters heraus und brachen alle Vitrinen sowie Auslagen auf. Unklar ist, wie die Täter in den Gebäudekomplex gelangten. Möglicherweise haben sie sich zu Geschäftsschluss im Gebäude oder in der Tiefgarage verborgen gehalten.