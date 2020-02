Kriminalität : Einbrecher treiben in Wohldorf-Ohlstedt ihr Unwesen

Avatar_shz von dpa

05. Februar 2020, 10:37 Uhr

Hamburg (dpa/lno)- Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Wohldorf-Ohlstedt eingestiegen und haben Schmuck und Münzen im Wert von über 100 000 Euro entwendet. Die Diebe hebelten am Dienstagabend offenbar die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus des Münzsammlers, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Fall berichtet. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die Bewohner zur Tatzeit nicht im Haus und bemerkten den Einbruch erst später, so die Polizei.