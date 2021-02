Kriminalität : Einbrecher stürzt über acht Meter tief: Schwer verletzt

Bei einem Einbruchsversuch in eine Firmenhalle in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch acht bis zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Mölln | Der 31-Jährige hatte versucht, gewaltsam durch ein Oberlicht in die Halle zu gelangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein Mitarbeiter hörte gegen 4.45 Uhr ein leises Wimmern. Kurz darau...

