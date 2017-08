Kriminalität : Einbrecher dank Babyphone auf frischer Tat ertappt

Ein Babyphone ist einem Einbrecher in Hamburg-Wilhelmsburg zum Verhängnis geworden. Der 49-Jährige war am frühen Mittwochmorgen in das Haus eines Kulturvereins eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Betreiber hatten wegen früherer Einbrüche ein Babyphone aufgestellt, das die verdächtigen Geräusche übertrug. Die herbeigerufenen Beamten umstellten das Haus und nahmen den Mann vorläufig fest.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 16:33 Uhr