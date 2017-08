Forschung : Ein Lasergruß von der Elbphilharmonie an das XFEL

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Mit einer Lasershow hat Hamburg am Montag einen Meilenstein für die wissenschaftliche Forschung gefeiert. Von der Elbphilharmonie aus wurde am Abend ein «Lasergruß» über Hamburgs Dächer zur neuen Röntgenlaseranlage European XFEL in Schenefeld geschickt. Der Ort an der Stadtgrenze im Kreis Pinneberg ist Endpunkt einer 3,4 Kilometer langen unterirdischen Tunnelanlage, die in Hamburg-Bahrenfeld beginnt. Die 1,2 Milliarden Euro teure Superkamera für kleinste Teilchen im Nanokosmos nimmt am Freitag offiziell den Nutzerbetrieb auf. In dem unterirdischen Tunnel werden Röntgenblitze erzeugt, die kleinste Details von Viren, Zellen oder Molekülen sichtbar machen sollen.

28.Aug.2017