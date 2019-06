Archäologie : Ein Jahr Welterbestatus für Wikingerstätten im Norden

von dpa

20. Juni 2019, 05:45 Uhr

Mit verschiedenen Aktivitäten feiern die «Welterbe-Gemeinden» am 30. Juni entlang des Danewerks ein Jahr Unesco-Welterbestatus. Zudem findet anlässlich der Übergabe der offiziellen Urkunde an dem Tag ein Festakt statt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt dabei das Unesco-Dokument von der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering (SPD), entgegen. Auch an den beiden «Welterbe-Museen» gibt es eine Reihe von Aktivitäten zum Zuschauen und Selbermachen. Das genaue Programm wird heute in Busdorf vorgestellt. Die archäologischen Stätten von Haithabu und Danewerk erhielten im vergangenen Sommer den Welterbestatus. Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu in Schleswig-Holstein gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas.