Kriminalität : Ein Jahr nach G20: Polizei durchsucht Wohnungen im Norden

von dpa

15. August 2018, 16:44 Uhr

Mehr als ein Jahr nach den G20-Krawallen in Hamburg hat die Polizei am Mittwochmorgen die Wohnungen von mutmaßlichen linken Gewalttätern durchsucht. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, am Rande der Proteste gegen den Gipfel im Sommer 2017 einen Supermarkt geplündert zu haben. Außerdem sollen sie Polizisten mit Steinen und Glasflaschen beworfen und Barrikaden angezündet haben. Sechs Durchsuchungen gab es in Hamburg, eine in Hannover, eine in Harmstorf im Kreis Harburg und eine in Burg im Kreis Dithmarschen, teilte die Polizei in Hamburg mit. Gefunden wurden den Angaben zufolge unter anderem Drogen, eine Marihuana-Plantage, eine Schreckschusswaffe und 20 000 Euro Bargeld ungeklärter Herkunft.