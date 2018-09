Gesellschaft : Ein Jahr Ehe für alle: Hunderte Eheschließungen im Norden

Seit Einführung der Ehe für alle vor rund einem Jahr haben in Schleswig-Holstein zahlreiche gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Seit dem 1. Oktober 2017 gaben sich allein in Kiel 116 homosexuelle Paare das Ja-Wort. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt im genannten Zeitraum 1118 Ehen geschlossen. Damit ist seit Einführung der Ehe für alle mehr als jede zehnte in Kiel geschlossene Ehe gleichgeschlechtlich. In Lübeck sind von 1191 neu geschlossenen Ehen 117 gleichgeschlechtlich, in Flensburg von 508 Ehen 42.

von dpa

28. September 2018, 07:46 Uhr

In allen drei Städten handelt es sich bei einer deutlichen Mehrheit der homosexuellen Ehepartner um Paare, die zuvor bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt und diese nun in eine «richtige» Ehe haben umwandeln lassen. Recht ausgeglichen ist die Anzahl schwuler und lesbischer Eheschließungen: Insgesamt heirateten in Kiel, Lübeck und Flensburg zusammen 144 Männer ihren Partner und 131 Frauen ihre Partnerin.