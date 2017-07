G20 : Eilantrag gegen Hamburger Verbotszone für Demonstrationen

Ein Anwaltsbüro hat beim Hamburger Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung der Polizei eingereicht, wonach es beim G20-Gipfel in einem 38 Quadratkilometer großen Gebiet keine Demonstrationen geben darf. Das Ergebnis sei aus verfassungsrechtlicher Sicht «untragbar», hieß es in einer Mitteilung des Anwaltsbüros «Schulterblatt 36» am Sonntag.