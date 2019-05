Basketball : Ehre für den Aufsteiger: Rathaus-Empfang für Hamburg Towers

Die Hamburg Towers werden für ihren Aufstieg in die Basketball-Bundesliga auch von der Stadt gewürdigt. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) werden am Dienstag (15.00 Uhr) im Rathaus das Team um Cheftrainer Mike Taylor empfangen. Das teilte die Pressestelle des Senats am Freitag mit.

von dpa

03. Mai 2019, 14:50 Uhr

Die Towers hatten am Dienstagabend im Playoff-Halbfinale der 2. Bundesliga ProA bei den Niners aus Chemnitz gewonnen, den entscheidenden dritten Sieg in der «Best of five»-Serie geholt und den Aufstieg perfekt gemacht.

Im Playoff-Finale gegen Mit-Aufsteiger Nürnberg Falcons spielen die Hanseaten noch um den Titel in der 2. Bundesliga. Die erste Partie hatten die Towers bei den Franken am Donnerstagabend mit 87:90 verloren. Das Rückspiel ist für Samstag (19.30 Uhr) in Hamburg angesetzt. Nach der Begegnung wollen die Towers mit den 3400 erwarteten Zuschauern den Aufstieg feiern.