Kriminalität : Ehemann soll 40-Jährige in Hamburg-Horn getötet haben

Die Polizei wird zu einer Wohnung nach Hamburg-Horn gerufen. Dort finden sie die Leiche einer Frau. Ein Verdächtiger ist schon festgenommen.

Hamburg | Ein 53-Jähriger soll seine 40 Jahre alte Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Horn getötet haben. Bei seiner Festnahme am Mittwochabend habe sich der Mann gewehrt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Todesursache sprachen die Ermittler zunächst nur von „Gewaltanwendung gegen den Hals“. Es seien mehrere Messer sichergestellt worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.