Geschichte : Ehemaliger KZ-Häftling zu Gedenkfeier in Neuengamme erwartet

73 Jahre nach dem Kriegsende gedenkt die Stadt Hamburg am heutigen Donnerstag (17.00 Uhr) der Opfer des Konzentrationslagers Neuengamme. Zu der Veranstaltung in der KZ-Gedenkstätte werden ehemalige Häftlinge und Angehörige aus zahlreichen Ländern Europas erwartet. Nach einer Kranzniederlegung am ehemaligen Arrestbunker wollen die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) und der KZ-Überlebende Pascal Valliccioni aus Frankreich zu den Teilnehmern sprechen. Für die musikalische Begleitung sorgt der Kammerchor Altona, der das Stück «8. Mai» von und mit Ilja Richter aufführt. Der Schauspieler ist Sohn eines ehemaligen Neuengamme-Häftlings.

von dpa

03. Mai 2018, 02:53 Uhr

Im KZ Neuengamme und seinen Außenlagern waren nach Angaben der Gedenkstätte zwischen Dezember 1938 und Mai 1945 mehr 100 000 Menschen als Häftlinge registriert worden. Unter ihnen waren politische Gegner der Nationalsozialisten, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle sowie sogenannte Asoziale und Kriminelle. Ab 1941 kamen zahlreiche Menschen aus den von Deutschland besetzten Gebieten hinzu. Sie machten insgesamt 90 Prozent aller Häftlinge aus. Durch die bewusst herbeigeführten schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen seien nachweisbar mindestens 42 900 Menschen ums Leben gekommen, heißt es auf der Internetseite der Gedenkstätte.