Fußball : Ehemaliger HSV-Profi Aogo jetzt Hospitant in Innsbruck

Der ehemalige HSV-Profi Dennis Aogo hat eine neue Aufgabe bei Wacker Innsbruck übernommen.

Innsbruck | Wie der Fußball-Zweitligist aus Österreich am Mittwoch mitteilte, arbeitet der 34-Jährige bis zum Saisonende als Hospitant in der Geschäftsführung des Tabellen-Vierten mit. Aogo soll sich an zwei Tagen in der Woche hauptsächlich mit den Bereichen Busine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.