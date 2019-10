Kriminalität : Ehefrau mit Bügelschloss erschlagen: Mordprozess beginnt

Avatar_shz von dpa

02. Oktober 2019, 05:45 Uhr

Weil er seine Frau mit einem schweren Fahrradbügelschloss erschlagen haben soll, muss sich heute ein 42-Jähriger vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Er soll am 11. April trotz eines umfassenden Kontaktverbots zu seiner Frau und den vier Töchtern zum Haus der Frau gegangen und im Hausflur mit dem Bügelschloss auf sie eingeschlagen haben. Sie starb noch vor Ort. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann lebte getrennt von seiner Familie. Am ersten Prozesstag soll nur die Anklageschrift verlesen werden. Die afghanische Flüchtlingsfamilie war laut Staatsanwaltschaft 2015 nach Deutschland gekommen. Seit 2016 lebt sie in Flensburg.