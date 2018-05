Prozesse : Ehefrau aus Hass erstochen: Gericht will Urteil verkünden

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf eine Mutter dreier Kinder in Kiel will das Kieler Landgericht am Donnerstag (14 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin hat eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes für den angeklagten Ehemann gefordert. Demnach tötete der 34-Jährige die Frau im März 2017 aus Hass mit 23 Messerstichen in den Hals. Sie verblutete innerhalb weniger Minuten auf offener Straße. Die Frau hatte zuvor ihren Mann nach über 15 Jahren Ehe wegen dessen Gewalttätigkeiten verlassen und das alleinige Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder erhalten.

03. Mai 2018, 02:52 Uhr

Die Anklägerin schloss eine Affekttat ausdrücklich aus. Demgegenüber bat die Verteidigung das Schwurgericht darum, eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung zum Tatzeitpunkt ins Kalkül zu ziehen und auf Totschlag zu erkennen. Ein konkretes Strafmaß beantragten die Verteidiger nicht.