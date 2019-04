Verkehr : E-Scooter Testbetrieb startet auf DESY-Campus

Vor der in Kürze erwarteten Zulassung von Elektrotretrollern auf deutschen Straßen startet der internationale E-Scooter-Vermieter Hive in Hamburg einen Testbetrieb. In Kooperation mit dem DESY-Forschungszentrum in Bahrenfeld können auf dem dortigen Campusgelände rund 3000 Wissenschaftler und Mitarbeiter 100 Scooter nutzen und Erfahrungen sammeln. Vorgestellt wird das Projekt heute von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), Hive-Chef Tristan Torres Velat und DESY-Direktor Christian Harringa.

von dpa

16. April 2019, 03:20 Uhr

Der DESY-Campus sei eine ideale Fläche zum Ausprobieren und Optimieren der elektrobetriebenen Roller, sagte Fegebank. «Von den Erfahrungen, die hier in Sachen Sicherheit und Fahrpraxis gemacht werden, können wir in Hamburg insgesamt profitieren und so einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leisten.»

Laut Verkehrsbehörde gibt es bereits Gespräche «mit einer ganzen Handvoll» Sharing-Anbieter, die ihre Roller auch in der Hansestadt fahren lassen wollen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen dafür in Deutschland geschaffen sind. Hive bietet seine Miet-Roller unter anderem bereits in Wien, Paris, Athen, Warschau und Lissabon an.