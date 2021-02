Kriminalität : Dutzende Welpen illegal über Grenze gebracht und verkauft

Dutzende Hundewelpen sollen aus Osteuropa illegal nach Deutschland gebracht und verkauft worden sein.

Dresden | Gegen zwei Männer (34 und 48 Jahre) und eine 41 Jahre alte Frau werde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in mindestens 47 Fällen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit. In der vergangenen Wochen waren auf Antrag d...

