Avatar_shz von dpa

03. Juni 2020, 18:58 Uhr

In Hamburg sind am Abend heftige Regenfälle niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel gewarnt. Die Hamburger Feuerwehr musste zu Dutzenden Einsätzen ausrücken. Meist sei es um Wasser in Kellern oder auf Straßen gegangen, sagte ein Sprecher. Größere Schäden wurden zunächst nicht bekannt.