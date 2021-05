Wetter : Durchwachsenes Wetter im Norden dauert an

Das Wetter im Norden bleibt durchwachsen.

Hamburg | Am Sonntag bilden sich einige Schauer und Gewitter, örtlich können diese mit Starkregen und Hagel auch kräftig ausfallen. Gegen Abend lassen diese dann nach, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Nordfriesland und 16 Grad an der Elbe. In der kommenden Nacht lassen Schauer und Gewitter dann rasch nach und e...

