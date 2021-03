Kriminalität : Durchsuchungen wegen Einbruchs: Drei 17-Jährige in U-Haft

Mit insgesamt zwölf Durchsuchungen ist die Polizei gegen acht Jugendliche und junge Erwachsene vorgegangen, die verdächtigt werden, in eine Hamburger Villa eingebrochen zu sein.

Hamburg | Drei von ihnen sind nun in Untersuchungshaft. Anfang des Monats hatten Anwohner am späten Abend verdächtige Menschen auf dem Gelände der Villa im Stadtteil Eppendorf gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sechs 15- bis 20-jährige Tatverdächtige waren daraufhin vorläufig festgenommen, wenig später aber zunächst wieder entlassen worden. Bei...

