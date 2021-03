Kriminalität : Durchsuchungen wegen Bandendiebstahls von Zigaretten

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot von mehr als 200 Beamten im Raum Seevetal sowie in Hamburg, Buchholz und Winsen (Luhe) zeitgleich zwölf Wohn- und Gewerbeobjekte wegen schweren Bandendiebstahls von Zigaretten durchsucht.

Stelle | Die Polizeiinspektion Harburg setzte damit die von der Staatsanwaltschaft Stade beantragten Durchsuchungsbeschlüsse um, hieß es in einer Mitteilung. Hintergrund ist ein Diebstahl, der in der Nacht zum 14. Januar in einem Supermarkt-Zentrallager in Stelle begangen wurde. Dabei hatten vier Männer mit einem Lkw diverse Zigarettenkartons erbeutet. Sechs M...

