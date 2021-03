Kriminalität : Durchsuchungen - Verdacht: Handel mit Schusswaffen

Die Polizei in Hamburg hat am Mittwoch mehrere Objekte in Lohbrügge und Langenhorn durchsucht.

Hamburg | Die Aktion steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen 53-Jährigen: Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird der Mann unter anderem verdächtigt, mit Maschinenpistolen gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen seien B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.