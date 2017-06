Kriminalität : Durchsuchung in Wedel wegen Hasskriminalität im Netz

Bei einer bundesweiten Aktion des Bundeskriminalamtes (BKA) gegen Hasskriminalität im Internet haben Beamte am Dienstag auch in Schleswig-Holstein eine Wohnung durchsucht. In Wedel im Kreis Pinneberg beschlagnahmten sie bei einem 37-Jährigen ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren gegen den polizeilich bekannten Mann wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, hieß es. Der Beschuldigte habe im Dezember 2016 über Facebook einen Text veröffentlicht, der inhaltlich einem strafbaren, links motivierten Hassposting zuzuordnen sei.