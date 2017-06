Prozesse : Durch Polizeischüsse verletzter Ghanaer kommt vor Gericht

Ein bei seiner Festnahme durch Polizeischüsse verletzter Ghanaer kommt heute in Hamburg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Der 33-Jährige soll am 1. Februar zunächst eine Frau in der Nähe des Hauptbahnhofs mit einem Messer bedroht haben. Als ein Zivilpolizist eingriff, soll er Stichbewegungen in Richtung des Beamten gemacht haben. Dieser setzte Pfefferspray ein, um den Ghanaer zu stoppen. Der 33-Jährige ging jedoch erneut mit Stichbewegungen auf den Polizisten zu. Der Beamte schoss ihm daraufhin zweimal in die Beine. Der Zwischenfall hatte für großes Aufsehen gesorgt. Afrikanisch-stämmige Menschen versammelten sich zu einer Demonstration gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt.

Polizeimitteilung vom 1.2.17

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 02:54 Uhr