Ausstellungen : Duckomenta statt documenta: Entenbilder im Museum

Während in Kassel mit der documenta die weltweit größte Ausstellung für zeitgenössische Kunst eröffnet, wird heute im Archäologischen Museum Hamburg die «Duckomenta» vorgestellt: Bis zum 4. Februar sind rund 200 Werke und große Persönlichkeiten in einer frechen Neuinterpretation zu sehen, darunter «Duckfretete», «Dötzi» und «Che Duckevara», teilten die Veranstalter mit. Die Berliner Künstlergruppe «interDuck» hat das Enten-Paralleluniversum in den 1980er Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile haben nach Angaben der Veranstalter bereits zwei Millionen Besucher die witzigen Kunstwerke bewundert.

Archäologisches Museum

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 02:03 Uhr