Triathlon : Duathlon statt Triathlon: Ironman in Hamburg ohne Schwimmen

Die Triathleten müssen beim Ironman in Hamburg auf den Sprung in die Alster verzichten. Wegen der Gefährdung durch die giftigen Blaualgen wurde das Schwimmen beim Ausdauer-Spektakel heute (07.00 Uhr Profi-Männer/07.02 Uhr Profi-Frauen) gestrichen. Stattdessen beginnen die Profis und die rund 2300 Amateure mit einem sechs Kilometer langen Lauf. Es folgt wie üblich die 180 Kilometer lange Radstrecke. Am Schluss steht ein Marathon an.

von dpa

29. Juli 2018, 01:10 Uhr

Zu den Favoriten zählen die Vorjahressieger James Cunnama aus Südafrika und Daniela Semmler aus Darmstadt. Im Fokus stehen aber auch der Brite Tim Don und der Wahl-Hamburger Michael Raelert. Der 40 Jahre alte Don gibt in der Hansestadt sein Comeback auf der langen Strecke. Er hatte sich im Vorjahr kurz vor dem Start beim Klassiker auf Hawaii bei einem Unfall im Radtraining das Genick gebrochen. Raelert will sich in Hamburg für die WM auf Hawaii qualifizieren.

Trotz der Umstellung vom Triathlon auf den Duathlon gilt der Ironman in Hamburg als Qualifikation für Hawaii. Auch werden die deutschen Meister-Titel über die Langdistanz vergeben.