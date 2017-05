Tennis : DTB gegen Umbaupläne am Rothenbaum

Das Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum darf vorerst nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) will auch künftig von seinem Nutzungsrecht für die Arena Gebrauch machen, kündigte der Verband am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Die Umbaupläne des Club an der Alster Hamburg seien nur dann umsetzbar, wenn gleichzeitig sämtliche Interessen des DTB gewahrt würden. Dies wäre nach den bisher veröffentlichten Plänen aber nicht der Fall, erklärte der DTB weiter. «Der DTB verfügt über die Nutzungsrechte für das Stadion in Hamburg bis Ende 2049», sagte Verbandschef Ulrich Klaus. «Klar ist: Ohne die Zustimmung des Deutschen Tennis Bundes wird es keinen Abriss des Stadions geben."